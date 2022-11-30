Урсула фон дер Ляйен удалила информацию о потерях ВСУ

В Еврокомиссии подтвердили факт редактирования видео с информацией об убитых бойцов ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

Урсула фон дер Ляйен сказала, что она ошиблась, но специально, с умыслом. Только с каким именно она не объяснила.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сначала удалила, а после снова опубликовала видеообращение в социальных сетях. Ролик стал короче на 11 секунд. В удаленном фрагменте Урсула назвала количество погибших военных Украины — 100 тысяч с начала проведения специальной военной операции России на Донбассе.

Как сообщает информационное агентство URA.RU, ситуацию попыталась объяснить директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии Дана Спинант. Она заявила, что якобы была допущена ошибка — в цифру 100 тысяч были включены и погибшие, и раненые.

Реакция председателя Европейской комиссии не отличается особой оригинальностью. Урсула фон дер Ляйен сказала, что она ошиблась не просто так, а специально, с расчетливым умыслом. Только с каким именно, она не объяснила.

Тем не менее, цифра в 100 тысяч погибших, так оперативно «вырезанная» фон дер Ляйен, похожа на реальность. Это подтверждают данные и со стороны России.

Так, в конце сентября министр обороны Сергей Шойгу в ходе обращения доложил, что потери в армии киевского режима составили 61207 человек.

С усилением наступления российской армии и переходом на новый этап специальной военной операции цифра, предоставленная Еврокомиссией, вполне реальна. Это усиление подтвердил и командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин. Он доложил Сергею Шойгу 9 ноября, что только за октябрь потери ВСУ составили свыше 12 тысяч военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ДНР заявили о самоубийственной «тактике» ВСУ.