Бороться со страхами: врач-кардиолог рассказала, как защитить свои сосуды

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Стресс — это основной катализатор атеросклероза. Как уберечь здоровье?

Чистые сосуды — залог крепкого здоровья и защита от инсульта и инфаркта в будущем. О том, как сделать ваши сосуды чистыми, рассказала в эфире своего шоу врач-кардиолог, психолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

«Каждому человеку необходима физическая активность не реже 3-4 раз в неделю по 40-50 минут», — говорит врач.

По ее словам, не менее важен и сон. Более того, не его количество, а качество.

Также среди важных пунктов — избавление от стресса. Ведь этот фактор является одной из главных причин атеросклероза. Все, что нужно — это попытаться найти способ борьбы со своими страхами и подавленными эмоциями.

Не менее важный шаг к чистым сосудам — правильное питание. Если человек употребляет много жирной пищи, то печень автоматически перегружается и начинает вырабатывать плохой холестерин, который и забивает сосуды.

В заключение врач-кардиолог добавила, что в свой рацион обязательно нужно включить продукты, богатые омега-3 кислотами. Например, конопляное и льняное масло.

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