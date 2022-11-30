Путин призвал активно расселять россиян из аварийного жилья

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Глава страны сообщил, что к концу года будет установлен новый рекорд по жилищному строительству.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул необходимость расселения граждан из аварийного фонда. Об этом он заявил на мероприятии, посвященном открытию социальных объектов в рамках федеральных и региональных программ.

Глава государства отметил, что он неоднократно обращал внимание на ветхие жилищные условия. Кроме того, добавил Владимир Путин, сейчас процесс расселения в России идет активно.

«В целом по стране с опережением идет и расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», — заявил президент.

Также Владимир Путин сообщил, что к концу текущего года в России будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. На данный момент уже три миллиона российских семей улучшили свои жилищные условия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин призвал российских судей не забывать о правах и свободах своих граждан.