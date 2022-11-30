Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь умер на 97-м году жизни

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Политик занимал пост главы государства с 1989 по 2003 год.

Бывший председатель Китая Цзян Цзэминь умер, ему было 96 лет. Об этом сообщило центральное телевидение КНР. В письме коммунистической партии, опубликованном изданием «Синьхуа» сказано, что политик страдал лейкемией в сочетании с полиорганной недостаточностью. Он погиб в Шанхае сегодня днем по местному времени.

«Товарищ Цзян Цзэминь признан нашей партией, нашей армией и народами всех национальностей выдающимся руководителем с высоким авторитетом, великим марксистом, великим пролетарским революционером, государственным деятелем, военным стратегом, дипломатом и проверенным коммунистическим борцом», — написали члены партии в письме в честь смерти Цзэминя.

Цзэминь занимал пост главы государства с 1989 по 2003 год. В 2001 году экс-председатель КНР встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Тогда оба лидера подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

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