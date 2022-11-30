Киркоров ответил Шукшиной на критику: «А может, влюблена?»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Актриса и телеведущая не первый раз обрушивалась на поп-короля — то и-за шоу с крестом, теперь из-за ремейка комедии, где ему досталась главная роль.

Российский певец Филипп Киркоров ответил актрисе Марии Шукшиной на критику в его адрес. Накануне артистка разнесла поп-короля за участие в ремейке комедии «Ирония судьбы», где он предстанет в образе Ипполита. Киркоров в свою очередь тоже за словом в карман не полез, своим мнением он поделился в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Мой Ипполит взорвет пространство. Назло этой дуре, которой я все покоя не даю. Как ее? Шукшина!» — отреагировал артист во время презентации фильма «Елки».

Артист предположил, что, возможно, внимание Шукшиной к его персоне объясняется ее неравнодушием. Кто знает — вдруг знаменитость питает к нему чувства, а признаться не может.

«Как видит меня… Может она в меня влюблена, а?» — задался вопросом Киркоров.

То ли дело Ольга Бузова, которая тоже снялась с артистом в картине. Певец не раз подчеркивал свое уважение и симпатию к знаменитости, и до сих пор придерживается того же мнения. Говоря о певице, поп-певец поднял большой палец вверх.

«Оля вот такая!» — подчеркнул уверенно он.

Как известно, на экраны «СамоИрония судьбы» выйдет 31 декабря. Мария Шукшина назвала проект результатом «отсутствия идей в шоу-бизнесе», а применительно к Киркорову и другим его коллегам по картине применила знаменитую цитату из фильма: «Какая гадость эта ваша заливная рыба!» Также Шукшина удивилась, что поп-королю не досталась роль возлюбленной Ипполита — Нади.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Филипп Киркоров прилюдно обматерил Марию Шукшину.