Рассмотрение апелляционной жалобы по делу Сафронова перенесли на 7 декабря

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Бывшему журналисту назначили суровое наказание, но его защита хочет обжаловать приговор.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции должен был сегодня рассмотреть апелляционную жалобу на приговор советнику главы «Роскосмоса» и бывшему журналисту Ивану Сафронову. Однако рассмотрение не состоится по техническим причинам. Оно перенесено на 7 декабря. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ранее Мосгорсуд огласил приговор Сафронову по делу о государственной измене. Ему назначили наказание в виде 22 лет заключения под стражу. Защита журналиста посчитала решение суда несправедливым и захотела обжаловать его.

Как установило следствие, Иван Сафронов может быть причастен к передаче засекреченных сведений о деятельности Вооруженных сил России в Сирии. Ранее даже российский лидер Владимир Путин заявлял, что корреспондент продавал разведке Запада секретную информацию об РФ.

Также 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приговор Ивану Сафронову суровым.