Беременная Маша из «Ворониных» сообщила о замужестве: «Очень растрогалась!»

Фото: Instagram* / maria_iliukhina

Молодая актриса и ее избранник сыграли скромную свадьбу, но обещают закатить пышный банкет в течение года.

Актриса Мария Ильюхина, сыгравшая Машу в сериале «Воронины» сообщила о свадьбе с отцом ее будущего ребенка. Правда, пышное торжество молодые люди не устраивали. А решили отложить это на потом, когда у пары появится малыш.

«Свадьбу мы планируем сыграть в течение года. Пока это была лишь маленькая, но очень важная формальность для нашей молодой семьи», — призналась 19-летняя знаменитость в интервью изданию StarHit.ru.

Девушка уточнила, что ее возлюбленный сделал ей предложение осенью, в лучших традициях — пригласил в ресторан и надел на палец кольцо с бриллиантом. Этот момент для актрисы стал одним из самых ярких и трогательных в ее жизни.

«Как и для любой, наверное, девушки — это был один из самых счастливых моментов в жизни. Я очень растрогалась», — поделилась Мария.

После, по ее словам, они сообщили о событии ее родителям, которые тоже разделили радость с молодыми.

К слову, имя избранника Мария рассекретила тоже недавно — им оказался студент одного из столичных вузов Алексей Шаров. Молодой человек учится на факультете госуправления и совмещает учебу с работой. Пара вместе около полутора лет.

Что касается творческих проектов, их юная актриса на время приостановила, но обещает вернуться в профессию сразу после родов. Сегодня у Марии неплохой послужной список для ее возраста — актриса 13 лет снималась в сериале «Воронины», а также исполнила роли в мелодраме «Бомбила», сериалах «Мамочки» и «Деффчонки».

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