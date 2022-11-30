Ночь с 29 на 30 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Сергеев; 5-tv.ru

Из-за сильных заморозков на российских дорогах образовалась наледь.

В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени

Температура воздуха в столице опустилась почти до -12°. Днем синоптики обещают незначительное потепление до 5-7° мороза. Из-за скользких дорог в городе будет действовать желтый уровень погодной опасности.

Метеозависимых москвичей предупреждают о высоком атмосферном давлении. Оно будет выше нормы до конца недели. Стоит добавить, что самым холодным этот день был в 1998 году. Тогда столичный воздух остыл до -21°.