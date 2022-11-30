Дипломат Ермаков: помогающие ВСУ спутники Запада могут стать законной целью РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Запад поставляет Украине спутники, которые можно использовать исключительно в мирных целях. Это вызывает вопросы в контексте Договора о космосе.

Гражданские спутники, которые Запад поставляет Украине, могут стать ответной мишенью для удара со стороны России. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

По его словам, подобное использование гражданских спутников противоречит Договору о космосе, который предусматривает исключительно мирное использование космического пространства.

«Для поддержки ВСУ используется группировка низкоорбитальных аппаратов. С ее помощью выполняются конкретные сугубо боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, управлению ударными беспилотными летательными аппаратами, а также целевому наведению из космоса высокоточных боеприпасов», — рассказал дипломат Ермаков.

Он также отметил важность обеспечить исключительно мирный характер космической деятельности.

«Мы выступаем за предотвращение применения гражданских коммерческих спутников для выполнения боевых задач. Призываем все страны, заинтересованные в должном использовании космических технологий, приложить совместные усилия в интересах освоения околоземного пространства в сугубо мирных целях», — предупредил Ермаков.

Ранее 5-tv.ru писал, что США «пинками» заставляют страны НАТО отгружать Киеву оружие.