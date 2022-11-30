Кадыров пристыдил Папу Римского за слова о жестокости чеченцев

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Лидер республики заявил, что не будет напоминать главе католической церкви об инквизиции и крестовых походах.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на высказывание Папы Римского Франциска о жестокости чеченцев. В одном из интервью понтифик заявил о неприемлемом поведении военных из РФ, воспитанных вне русской традиции. Заявил, что представителю католической церкви должно быть стыдно за незнание отношения мусульман к противнику на поле боевых действий. Мнение о задевших его словах Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я бы мог назло напомнить про инквизицию, крестовые походы или даже упомянуть про настоящие жестокие кадры, снятые бандеровскими мразями, недавние расстрелы безоружных российских военных, но лучше расскажу про то, чем руководствуется каждый чеченец, будь то на войне или в мирной жизни. Это Ислам», — написал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул также, что в России проживает более 190 народов. Он удивился в своем посте, как у некоторых людей получается на глаз определить происхождение солдата в многонациональном подразделении. Добавил, что в рядах его бойцов нет ни одного алкоголика и наркомана, и связано это, в первую очередь, трепетом перед религиозными принципами. А Папу назвал жертвой западной пропаганды.

По словам Кадырова, чеченские военнослужащие свято следуют заветам пророка Мухаммеда. Прежде чем вступить в бой его соотечественники всегда предлагают противнику мирное решение — не забывают о чести и достоинстве ни при каких обстоятельства и уважают даже врагов.

«Мы призываем врага сдаться, а наших граждан встать на защиту. Разве это жестокость?» — спросил он.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru политолог и журналист Юрий Светов прокомментировал заявление Папы Римского. Его слова эксперт назвал проявлением невежества и цинизма, а его самого — ненавистником всех народов РФ и русофобом.