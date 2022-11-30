В России создали костюм для реабилитации людей с ДЦП и межпозвоночными грыжами

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Он не заменит задачи врачей, но можно заметно облегчить их работу.

В России создали специальный костюм для реабилитации и лечения людей с ДЦП, межпозвоночными грыжами и другими болезнями опорно-двигательного аппарата. Костюм, как пишут «Известия», обладает искусственным интеллектом, который сам анализирует состояние пациента и затем формирует индивидуальную программу специальных тренировок для восстановления нарушенных функций.

Кроме того, костюм дает рекомендации по выполнению упражнений и следит за тем, чтобы их правильно выполняли. Сейчас устройство проходит финальные испытания в Московском инновационном центре здравоохранения, а по завершении тестов станет доступен нуждающимся.

По словам экспертов издания, костюм не заменит задачи врачей, но заметно может облегчить им работу.