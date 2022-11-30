Активисты в Берлине попытались сорвать встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Провокаторы заявились с украинскими флагами и плакатами с антироссийскими лозунгами.

В Берлине украинские активисты попытались сорвать встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Инцидент произошел у Русского дома.

Дед Мороз приехал в немецкую столицу специально, чтобы зажечь огни на новогодней елке. Однако на это мероприятие собрались люди с украинскими флагами и плакатами с антироссийскими лозунгами.

Среди них были даже такие, как: «Дед Мороз — спонсор терроризма». Впрочем, сорвать встречу активистам не удалось, и елку все же зажгли.