В Нью-Йорке решили госпитализировать любого, имеющего психические проблемы

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В особенности соцработники будут забирать бездомных людей.

Власти Нью-Йорка ужесточают контроль над психопатами. Соцработникам и медбригадам мэрия разрешила госпитализировать любого с очевидными психическими проблемами.

Особое внимание к бездомным. Еще во время своей предвыборной кампании нынешний мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что людям с психическими болезнями не место на улицах. И это спровоцировало скандал.

Правозащитники указали, что страдающие психическими болезнями чаще становятся жертвами, чем преступниками. По некоторым данным, в Нью-Йорке каждую ночь в приютах проводят более 50 тысяч человек, еще несколько тысяч спят на улице.