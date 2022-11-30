Пересолено: реагенты разъедают обувь петербуржцев и лапы их собак

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Коммунальщики обработали не только проезжие части, то и все тротуары. Обойти стороной такие соленые тропы почти невозможно.

С наступлением холодов осадки над городами идут не только снежные, но и солевые — и климат тут не при чем. Просто коммунальщики рассыпают по улицам тонны реагентов. Плюсов у них много, главный — пешеходам не страшен гололед. Но есть и минусы: животным разъедает лапы, людям — обувь, а машинам — кузова. Как не пересолить в случае с реагентами, пытался понять Леонид Рыжиков.

Своего миниатюрного бультерьера по кличке Зайка Дарья Мирошниченко готова носить на руках. И не только потому что души в нем не чает: бережет лапы. Стоит собаке пройтись по обработанным реагентами тротуарам, как сразу начинаются проблемы. Соль разъедает кожу, и залечивать такие раны — долго.

«Выходишь из подъезда, везде насыпана соль, особенно если это еще подтаявший снег, он везде забивается между пальчиками. В прошлом году, пока мы не купили тапки, собака у меня боялась выходить на улицу вообще. То есть она выходит, видит, такая — я не пойду», — рассказала Дарья Мирошниченко.

Еще морозы не успели ударить, как коммунальные службы начали обильно посыпать улицы реагентами. Чтобы не было гололеда. И перестарались. Обработали не только проезжие части, то и все тротуары. Обойти стороной такие соленые тропы почти невозможно.

«Лужи на асфальте в то время, как на улице устойчивый минус — явный признак, что коммунальщики пересолили, высыпали на дорожки слишком много реагентов. Такой соляной раствор уже не замерзнет, но и ходить по нему опасно. У пешеходов портится обувь, а у животных страдают лапы», — передал корреспондент Леонид Рыжиков.

Не сыпать соль на раны просят владельцы животных. Любой порез на коже будет нарывать, стоит собаке наступить в такую лужу. Да и не каждого пса перенесешь на руках. Как, например, эту увесистую овчарку. Людмила старалась гулять подальше от просоленных дорог, но и это не уберегло.

«Беспокойно себя вела, лапы начинала вылизывать. Я сперва не могла понять, что случилось, а потом этот реагент разъел лапки, у нее подушечки кровили. Очень проблематично было восстанавливать подушечки, они и сейчас грубые», — говорит Людмила Иванова.

Неприятности для животных может доставить не только привычная техническая соль, но и специальные дорожные реагенты. Такие, например, используют Москве. От них едва не погиб йоркширский терьер Ольги Стерниной. Собака сунула морду в обработанный чем-то сугроб, а после облизала нос. Уже дома псу стало плохо.

«Часа через три-четыре начались проявления интоксикации. Это и рвота, и слабило собаку, причем действительно выглядело это страшно, потому что это было без остановки каждые двадцать минут», — вспоминает Ольга Стернина.

В зоне риска — собаки-аллергики и псы, у которых есть хронические заболевания. Каждую зиму к ветеринарам обращаются десятки владельцев животных, которые пострадали от реагентов. И хорошо еще, если последствия можно исправить на ранних стадиях.

«Может быть опасность раздражения и появления на этом фоне дерматитов вплоть до у особо чувствительных особей появления язв и так далее», — сообщил ветеринар Ян Музалевский.

Хотя все реагенты, которые используют на улицах российских городов, обязательно проходят сертификацию, и в малых дозах не должны быть опасны. Другое дело — когда смесь рассыпают по асфальту толстым слоем.

«Если вы идете и под ногами у вас слой противогололедного материала и, в частности, комбинированного материала, то это, конечно, — передозировка, и так быть не должно. Для реагентов это где-то 60 граммов на квадратный метр, это как я уже сказала, столовая ложка», — заявила руководитель аппарата Национальной Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Клементова.

Петербургские коммунальщики признались: в начале сезона они пересолили улицы. Обещают впредь использовать реагенты строго по нормативу.

«Когда вкатывались в зиму, были случаи излишнего применения противогололедных материалов. Такие некие кучки, но провели работу над ошибками», — сообщила начальник отдела комплексной уборки дорог Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Елена Мизуглина.

Уберечь лапы животных от контакта с реагентами помогут специальные ботиночки, хотя собаки обычно очень не любят такую обувь. После прогулки ветеринары советуют тщательно мыть лапы и обрабатывать подушечки специальным кремом. А главное — выгуливать животных на отведенных площадках или пустырях вдали от асфальтовых дорог, там, где коммунальщики точно не станут сыпать лишнего. Но вот только до них еще нужно как-то дойти.