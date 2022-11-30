Военкор «Известий» показал обстановку на запорожском направлении в зоне СВО РФ

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Именно там происходят наиболее активные обстрелы со стороны украинских боевиков.

Подтянуть физическую форму, сдать нормативы по бегу и прыжкам — такую возможность получили солдаты российской армии на запорожском направлении. Там настолько активные обстрелы со стороны ВСУ, что прятаться от них приходится крайне быстро в ближайшем укрытии.

И пока с задачей военные справляются. Роман Польшаков увидел одно из самых горячих направлений фронта.

«Погода вносит свои коррективы. До куда смогли — доехали на машине. Теперь пересаживаемся в КАМАЗ», — сообщил корреспондент Роман Польшаков.

Добраться до самой передовой позиции на запорожском направлении в такую распутицу — задача не из легких. 20 минут в кузове, и следующая пересадка уже на другой автобус. И еще пол часа на броне. Только так мы смогли попасть к тем, кто защищает рубежи от вторжения боевиков ВСУ. Приехали вовремя — пять минут назад закончился обстрел.

«Каждый день насыпают регулярно: с утра, в обед, вечером», — рассказал военнослужащий.

Мне сразу же предлагают забраться на «глаза», наблюдательный пункт, посмотреть на воронки от попадания снарядов и позиции неонацистов. Высота небольшая, но противник не дремлет. Поэтому просят наверху не задерживаться.

«Вот как говорят бойцы, через 800 метров в ту сторону уже позиции противника. По ночам они подходят сюда, метров на 150 уже приближаются, но по полю пройти не могут оно заминировано. В основном пытаются пройти той лесополосой и вот этой», — передал военкор Польшаков.

ВСУ ведут разведку боем. Последний раз 10 машин, до 100 человек личного состава пытались вклиниться в нашу оборону. Но были вовремя накрыты артиллерией. Их ДРГ пытаются прорваться сюда каждый день. Но так же отступают.

«350 метров видел ночью. Вшестером оттуда шли и трое оттуда шли. Был контактный бой более часа, а потом минометный обстрел. Как они отходить начали — начали прикрывать», — сообщил военнослужащий с позывным «Гектор».

Пока есть время между обстрелами и относительно тихо, бойцы окапываются. Зарываются глубже. Делают дополнительные укрытия.

С доставкой здесь сложности, поэтому дрова заготавливают сами. Приносят с дальних рубежей.

В каждом блиндаже сухо и тепло, стоит печка. Но как говорят бойцы, жарко здесь и без них.

«Прилеты да, спорт массовый здесь любой сдаст, на мастера спорта по бегу, по прыганью в окоп. Да. По обмундированию, экипировке», — рассказал военнослужащий с позывным «Албек».

По данным разведки, на запорожское направление в последнюю неделю прибывает большое количество боевиков ВСУ. Противник перебрасывает силы. Но и наших бойцов тут меньше не становится.

«В настоящее время идет усиление уплотнение обороны, обороняющихся подразделений за счет мобилизованных. По нашей информации уже поступают новые подразделения, которые больше месяца прошли подготовку на полигонах, с Дальнего Востока до Каспия. Наверное, я так предполагаю, замысел командования такой, что скоро пойдем в наступление», — сообщил военнослужащий с позывным «Курах».

А пока военнослужащие продолжают окапываться, нас срочно зовут на посадку. Для боевиков ВСУ уничтожить технику — в приоритете. Поэтому долго задерживаться здесь на открытой местности и в зоне поражение миномета нельзя.