Метель накрыла Сахалин: остров практически отрезан от материка

Фото, видео: Красноухов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Местных школьников перевели на «дистанционку», а аэропорт и паромная переправа недоступны для пользования.

Жители Сахалина сейчас не ходят по одиночке, а передвигаются по улицам держась за руки. Причина — небывалая метель, которая буквально сбивает людей с ног. Порывы ветра местами достигают 30 метров в секунду.

Из-за непогоды школьников перевели на дистанционное обучение. Связь острова с материком фактически отсутствует. Закрыты аэропорт и паромная переправа.

Сильная метель обрушилась на север Сахалина накануне. Синоптики пока затрудняются сказать, когда погода нормализуется, и призывают жителей быть осторожными.

Несладко приходится и жителям Камчатки. Дороги там сковал гололед. Особенно тяжело приходится водителям грузовиков, которые не могут нормально преодолевать подъемы и спуски на дороге. Вместо асфальта на трассах сплошной лед, и машины с трудом и максимально медленной скоростью двигаются по трассам.