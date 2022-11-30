Николай Расторгуев поздравил сына Павла с 45-летием: «Ты уже такой взрослый»

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Instagram* / nvrastorguev

Впервые солист «Любэ» стал отцом в 20 лет. Наследник подарил артисту пока единственную его внучку.

Лидер группы «Любэ», народный артист РФ Николай Расторгуев в семейном кругу отметил день рождения сына Павла. Наследнику музыканта исполнилось 45 лет. В личном блоге знаменитости появились кадры уютного вечера с самыми близкими и трогательные поздравительные слова. Солист одного из самых популярных в стране коллективов будто не верит, что его наследник — состоявшийся зрелый мужчина, давно не мальчик.

«Сегодня у моего старшего юбилей — 45! Поздравляю тебя, сын! Пашка, ты уже такой взрослый стал», — подписал общий снимок Расторгуев.

Артист женат вторым браком. В первом союзе с Валентиной Расторгуевой на свет появился Павел. Самому Николаю Вячеславовичу было тогда всего 20 лет. Вторая супруга музыканта Наталья в 1994 году родила ему сына Николая. Младший отпрыск появлялся с папой на публике, участвовал в семейных съемках и интервью.

В отличие от него, Павел Расторгуев практически не фигурирует в светских хрониках. Он не стремится в шоу-бизнес, не дает скандальных интервью. Старший сын певца по образованию культуролог. В 2005 году он подарил знаменитому папе пока единственную его внучку Соню. В честь праздника он показался подписчикам отца — задул свечи на изысканном торте и попозировал для памятных фотографий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о непростом творческом пути Евгения Миронова. Прославленный актер и худрук Театра Наций отметил в этом году 56-й день рождения.

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