Названы привычки, от которых нужно отказаться ради экологии

Станции по утилизации медотходов и их обеззараживанию появится в Москве в 2023 году

Фото, видео: Коротаев Артем / ТАСС; 5-tv.ru

Не шопперами едиными, как говорится. Что вы делаете для сохранения окружающей среды?

Привычки человека влияют не только на него и окружающих, но и на экологию. Для одних — личное дело, а вот для среды вокруг нас — не совсем.

Основные неэкологичные привычки — это курение, готовая еда в контейнерах, бытовая химия и покупка лекарств про запас. Чтобы избавиться от них, необходимо отказаться от сигарет, использовать бытовую химию с экомаркировкой и покупать обед только в перерабатываемых контейнерах. Изменив порядок своих привычных действий, вы сделаете немалый вклад в сохранение экологии.

Также в России все популярнее становится раздельный сбор мусора. В Москве программа раздельного накопления отходов стартовала еще в 2020 году. В рамках проекта было установлено свыше 60 тысяч контейнеров на более чем 22 тысячах площадках.

Первые станции по утилизации медицинских отходов и их обеззараживанию заработают в столице уже в 2023 году.

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