Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; 5-tv.ru

Артист сыграл главную роль в драматическом триллере — нетипичное для него амплуа. Он рассказал об испытаниях на съемках и самых трудных моментах своей профессии.

Больше всего в своей работе Дмитрий Нагиев любит… выходные! Такое заявление актер и телеведущий сделал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru на презентации фильма «На ощупь». В этой картине, заявленной как драма и триллер, артист сыграл главную роль — потерявшего зрение человека, вынужденного выживать в диком лесу. Нагиев признался, работа была непростой — приходилось буквально преодолевать себя, выполняя требования режиссера.

«В фильме мне было физически достаточно сложно, во-первых, потому, что я — пожилой человек, а во-вторых потому что оно просто сука сложное. Вот это вот ныряние… вообще работа — это не мое, ей-богу. Вот когда съемки — хоть из профессии уходи. И на гастролях я тоже люблю вот это: солнце, море, а когда спектакль, мне прямо как обухом по голове. Сразу плавки надо переодевать. Меня это доконает», — пожаловался актер.

По словам Нагиева, его сокрушала и вгоняла в тоску необходимость испытывать себя на прочность во время съемок. Когда хотелось любоваться лесными пейзажами, чистотой водоемов и снующими в водной глади рыбками, приходилось погружаться в эту самую воду и исполнять трюки. Подобные условия труда, очевидно, не самое лучшее в профессии актера. По крайней мере, для Дмитрия Нагиева.

«Надо нырять, еще и в линзах. Я и так ни черта не вижу, голова кружится и постоянно тошнит… Но при этом нет ничего сложнее комедийных ролей. Это я вам говорю как человек, снявший 350 серий „прапорщика Задова“, снявшийся в куче комедий, 90% из которых — говно, но остальные 10% — прямо симпатичные мне вещи», — заключил он.

Дмитрий Нагиев — один из самых востребованных российских артистов последних лет. В его карьере есть спектакли — «Кыся», например, рекордсмена по аншлагам, актер играет с 1999 года — и фильмы, и сериалы. А также рекламные проекты и телевизионные шоу. На протяжении многих лет именно его узнаваемый голос объявлял победителей проекта «Голос». Но недавно Нагиев внезапно решил уйти с федерального канала. Свое решение ведущий объяснил желанием сделать что-то новое. Пошутил, что теперь откроет барбершоп и будет мстить людям, у которых остались волосы.

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