Умерла академик РАН и родоначальник российской перинатологии Галина Савельева

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Галина Михайловна — герой труда РФ и вице-президент Российской ассоциации акушеров-гинекологов — скончалась на 95-м году жизни.

Знаменитый врач-гинеколог, профессор и академик РАН, вице-президент Российской ассоциации акушеров-гинекологов и герой труда РФ Галина Савельева скончалась на 95-м году жизни. Ее называли родоначальником отечественной перинатологии. Исследования специалиста помогли разработать и внедрить в медицинскую практику множество современных методов реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте выразил соболезнования близким и коллегам Савельевой.

«Невозможно переоценить ее вклад в развитие медицины. Талантливейший клиницист, крупный ученый, Галина Михайловна создала ведущую отечественную школу акушеров-гинекологов, воспитала многочисленную плеяду замечательных врачей… Светлая память об этом прекрасном человеке навсегда сохранится в сердцах ее многочисленных коллег, учеников и тысяч пациентов, которым она подарила величайшую радость рождения новой жизни», — написал глава города.

Савельева родилась 23 февраля 1928 года в Пензенской губернии, окончила Второй Московский медицинский институт имени Пирогова, ординатуру прошла в городской клинической больнице № 1. За 70 с лишним лет практики и исследовательской работы она подготовила 12 кандидата и 37 докторов медицинских наук. Лично написала более 550 научных работ. В родном вузе Галина Михайловна прошла путь от студентки до заведующей кафедрой акушерства и гинекологии.

Савельева является автором 17 монографий, писала, в том числе, о клинической кардиологии и дыхательной функции крови плода, реанимации и интенсивной терапии новорожденных, исследовала особенности медицинской работы с плацентарной недостаточностью и многими другими патологиями беременных. Авторству академика принадлежат справочники и учебники, пережившие несколько изданий и отмеченные почетными премиями профессионального сообщества.

Галина Савельева — герой труда РФ, лауреат Государственной премии СССР, орденов «Знак Почета», Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, премии мэрии Москвы, премии Правительства РФ, носитель звания «Заслуженный деятель науки РФ», обладатель множества отечественных и международных наград.

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