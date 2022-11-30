В стиле Жюля Верна: три нигерийца тайно плыли 11 дней на танкере в Испанию

Три нигерийца тайно плыли 11 дней на танкере в Испанию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Salvamento Maritimo; 5-tv.ru

К концу путешествия мужчины были в шаге от смерти.

Окно в Европу решили прорубить себе трое находчивых мигрантов из Африки. В Нигерии они забрались в узкое пространство между рулем и корпусом танкера, который взял курс на Испанию.

Пишут, что в полуметре от воды, без возможности нормально спать и есть нелегалы провели 11 дней. К концу перехода были на грани смерти.

Их приключение в стиле Жюля Верна прервала береговая охрана Канарских островов. Спасатели вообще удивились, что мигранты остались живы, но, несмотря на это, депортировали их обратно в Нигерию.