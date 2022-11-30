Житель Одессы получил 15 лет заключения за российский флаг на своем балконе
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
По версии украинской Службы безопасности, он устроил эту акцию, чтобы посеять ненависть в соцсетях.
Жителю Одессы дали 15 лет тюрьмы за то, что летом в День государственного флага России он вывесил его у себя на балконе и написал «Одесса — русский город». Мужчину сразу же задержали и обвинили в шпионаже в пользу Москвы.
Якобы он устроил эту акцию, чтобы посеять ненависть в соцсетях, а параллельно фотографировал со своего балкона все передвижения украинских военных. А еще в СБУ утверждают, что он планировал похищение человека.