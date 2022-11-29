Бузова не смогла ответить на простой вопрос по физике из школьной программы

Эльнара Бакиева 604

Певица Ольга Бузова не смогла ответить на вопрос по школьной программе

Бузова не смогла ответить на простой вопрос по физике из школьной программы

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тема:
Ольга Бузова

В одном из туров десятиклассник и телеведущая должны были соотнести физические величины с единицами измерения.

Певица и телеведущая Ольга Бузова не смогла правильно ответить на вопрос из школьного курса по физике. В эфире шоу «1-11» блогера Иды Галич российская знаменитость решила посоревноваться с детьми в знаниях школьной программы.

В одном из туров десятиклассник Михаил и Ольга должны были соотнести физические величины с единицами измерения. Подросток сразу же справился с задачей, а вот Бузова указала, что энергия измеряется в амперах, сила — в паскалях, а давление — в ньютонах. Верный ответ: энергия измеряется в джоулях, сила — в ньютонах, давление — в паскалях.

Однако телеведущая, узнав правильный ответ, посмеялась над своей неудачей.

«В этом туре Михаил раскатал Ольгу Игоревну в пух и прах», — заявила Ида Галич.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ольга Бузова сообщила, от кого собирается родить ребенка. Артистка уже отмечала, что не хочет распыляться на короткие связи и теперь позволит интимную близость только с тем, кого по-настоящему любит. Однако на личном фронте у Бузовой не все так гладко.

Новости партнеров

Новости СМИ2