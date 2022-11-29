«Она могла бы стать хорошим режиссером»: актриса Кузьмина об умершей Стешенко

Актриса Кузьмина рассказала, как спектакль Стешенко отменили незадолго до ее смерти

Фото, видео: Instagram* / nata_stesha; © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Скончавшаяся знаменитость успела поставить только один спектакль, посвященный Дню победы. Второй отменили незадолго до ее смерти.

Скоропостижная кончина актрисы Наталии Стешенко вызвала много эмоций от близких и друзей знаменитости. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru актриса театра и кино Ольга Кузьмина рассказала о том, какое дело Наталья не успела закончить перед своей смертью.

Подругами Наталья и Ольга стали еще в 2013 году, когда встретили друг друга в одном из театров.

«В театре познакомились, уже прямо сдружились. Сошлись, конечно, на почве детей. У наших сыновей полгода разницы. У Наташки Вовка на полгода старше Матвея. И когда я только родила, Наташа, как ей было свойственно, начала мне все рассказывать, помогать, делиться советами своего полугодовалого опыта», — поделилась впечатлениями актриса.

По ее словам, Стешенко была очень позитивной личностью.

«Наташа всегда создавала вокруг себя праздник. Она была очень активная, энергичная и такая неутомимая», — добавила Кузьмина.

Помимо этого, она была настоящей подругой, всегда готовой прийти на помощь.

«Какой-то бесконечный поток позитива и ее всегда было в хорошем смысле „много“. Она всегда вокруг себя создавала какую-то праздничную феерию. Она умела делать сюрпризы, подарки», — рассказывает знаменитость.

Также, по ее словам, Наталья в последнее время начала заниматься режиссурой. Она стала ставить спектакли в школе, где учится ее сын. Она успела поставить только один спектакль, посвященный Дню победы. А второй, к сожалению, отменили незадолго до ее смерти.

«Если бы не случилось этой трагедии, я думаю, что она могла бы стать хорошим режиссером», — заметила

Сейчас у актрисы остался сын и муж.

«Конечно им (отцу и сыну — Прим.ред.) сейчас будет очень сложно. Но они рядом», — заключила Ольга Кузьмина.

Напомним, вечером 28 ноября неожиданная и загадочная смерть настигла и Наталию Стешенко. Актриса находилась в своей квартире в центре Москвы. Ее бездыханное тело обнаружил восьмилетний сын и побежал к соседям, чтобы попросить вызвать полицию и скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть Стешенко, но никаких следов насилия не нашли, как и пока не смогли установить причину ее скоропостижной кончины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в «Театре Луны» отреагировали на гибель 37-летней Наталии Стешенко.



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