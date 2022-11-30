Иван Охлобыстин об отмене русской культуры: «Это оксюморон!»

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Знаменитость посетил презентацию акции по сбору отечественной классики.

Поделись книгой — стань волонтером русского языка. В России стартовала акция по сбору русской классики для библиотек новых регионов. Презентовали ее в Российской Государственной библиотеке.

Там собрались знаменитые актеры, музыканты, спортсмены. Каждый принес свою любимую книгу. Иван Охлобыстин выбрал сборник стихотворений Сергей Есенина.

«Культурные, скажем так, у нас обретается единая нервная система, где литература, язык — одна из составных частей. Это важно. Нельзя отменить культуру, ни русскую, ни шотландскую. Культуру вообще нельзя отменить. Это оксюморон!», — сказал Охлобыстин.

Также в российской государственной библиотеке впервые проходят «Русские чтения». Это литературно-патриотический проект, который призван объединить жителей нашей страны вокруг русской культуры. Гости читают отрывки из произведений Горького, Пушкина, Достоевского и других классиков.