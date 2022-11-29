России угрожает «тридемия»: что это такое и как с этим бороться

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Число заболевших вирусными заболеваниями по стране выросло в два раза и превысило допандемийные показатели.

Способствует погода сейчас и активному распространению вирусов. Причем, в этом году появилась тройная угроза. Мало того, что коронавирус никуда не делся, так пока все силы были брошены на борьбу с ним, организмы россиян разучились противостоять гриппу и ОРВИ. Вот новые данные Роспотребнадзора: заболеваемость только за последнюю неделю выросла на 18,5%. Это много. И есть уже случаи, когда человека атаковали три вируса одновременно. Какие шансы оправиться от такого удара и как защитить себя, выясняла у врачей Елена Хмура.

Сезонный грипп, которого в России не было два года из-за пандемии коронавируса, стремительно набирает силу. Всего за неделю заболевших стало больше на 20%. Ситуация ухудшилась уже в половине российских регионов. В Элисте, Ленске и Тюмени ввели карантин — закрываются школы, ограничены массовые мероприятия.

Дамир Хасанов из Челябинска уже переболел, но говорит, что это было тяжело как никогда: поднялась высокая температура, головокружение, слабость. Врач назначил противовирусные препараты, но они не помогали. Дамиру становилось только хуже.

«Через пару дней пришлось идти в больницу на прием к врачу, сказал, что мне не помогает. Врач мне выписал антибиотики. Вот благодаря им и выздоровел», — рассказал Хасанов.

Всплеск вирусных заболеваний осенью и зимой происходит каждый год. Но в этот раз все может быть намного хуже, опасаются медики. Проблема в том, что за время пандемии COVID-19 люди потеряли иммунитет к гриппу и ОРВИ. Мало того, что организм беззащитен, но теперь его могут атаковать сразу несколько инфекций.

Так уже происходит в США — коронавирус, ОРВИ и грипп: у пациентов диагностируют по три возбудителя сразу. Тридемия протекает намного тяжелее, чем когда инфекция всего одна.

«Вирус гриппа, пара-гриппа, аденовирусные и риновирусные инфекции, а также риносенцитиальная инфекция крайне опасны для детишек малого возраста. Среди этих возбудителей нет какой-либо конкуренции. И вполне возможно заразиться одновременно», — говорит доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

В России о тридемии речь пока не идет, но сценарии сезонных заболеваний в большинстве стран, как правило, совпадают. Самый надежный способ защититься — это вакцинация. Российские медики еще в начале осени установили, какие именно штаммы придут в этом сезоне.

«Это два варианта вируса гриппа А и два варианта вируса гриппа В. Сегодня мы видим рост заболеваемости гриппа А. Так называемого свиного. Он состоит из нескольких вариантов вируса гриппа человека, вируса гриппа птиц и вируса гриппа свиней», — отметила главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения РФ, профессор Елена Малинникова.

От всех этих штаммов защищают российские вакцины, разработанные специально для наступившего сезона. Вакцин несколько, но они одинаково эффективны. По оценкам врачей, пик заболеваемости вирусными заболеваниями в России будет в конце декабря-начале января. Но прививку лучше сделать уже сейчас, потому иммунитет появляется только через три недели.

«Эти вакцины очень современные, они не содержат живого вируса, они содержат лишь компонентные белки к вирусу, и они формируют достаточно стойкий и надежный иммунитет», — сказал советник по науке фармацевтического холдинга госкорпорации Ростех, доктор медицинских наук Игорь Никитин.

Сейчас заболеваемость коронавирусом тоже растет. В основном это распространенный штамм омикрон. Вакцины от ковида и гриппа не заменяют друг друга, но при желании обе прививки можно сделать в один день. Для этого даже не обязательно идти в поликлинику. По всей стране открыты дополнительные пункты вакцинации, например, в торговых центрах и МФЦ.

Прививку от гриппа уже сделали 66 миллионов россиян, то есть примерно половина населения страны. Но чтобы остановить подъем заболеваемости, этого все еще недостаточно. Поэтому медики советуют не затягивать с вакцинацией. А пока иммунитет не сформировался, не забывать про маски и антисептики.