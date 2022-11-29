«Потолок как в Эрмитаже»: Волочкова судится за затопленную квартиру в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

По словам звезды балета Анастасии Волочковой, ущерб люксовым апартаментам насчитывает миллионы рублей.

Анастасия Волочкова поделилась болезненной историей про потоп в роскошной квартире. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru звезда балета рассказала подробности инцидента.

По словам Волочковой, в люксовых апартаментах площадью 200 квадратных метров в Санкт-Петербурге она не живет уже более десяти лет. Но звезда балета исправно платит коммунальные платежи и другие сборы. Раз в две-три недели в квартиру приезжает представитель балерины и проветривает комнаты, проверяет трубы и проводку.

В начале сентября мужчина приехал на очередной «осмотр» и застал апартаменты в ужасном состоянии: вода на полу, стены в плесени, испорченный паркет из натурального дерева. Комиссия оценила ущерб в три с половиной миллиона рублей. Но Волочкова уверяет: квартира для нее дорога еще и морально, это настоящий шедевр искусства.

«Мне ее подарил Сулейман Керимов. Несмотря на то, что с 2003 года не живу в Петербурге, я исправно платила за все коммунальные услуги. В итоге произошла протечка из-за управляющей компании, все в квартире было испорчено. Для меня эта квартира очень дорога, как ценность человеческого характера, а не материального! Это настоящий музейный экспонат. Потолок там расписывали мастера из Эрмитажа, все сделано по высшему классу», — поделилась переживаниями балерина.

К слову, это не первый потоп в жизни Анастасии Волочковой. Эта же квартира в Санкт-Петербурге была затоплена в 2018 году, но тогда пострадала только гостиная и ремонт звезда балета сделала на собственные средства.

Кроме того, судилась Волочкова и из-за квартиры в Москве. На крыше дома проводились работы по уборке снега. И сотрудники пробили в крыше дыру — прямо над спальней балерины. Тогда судебная экспертиза поставила интересную сумму ущерба — 666 666 рублей.

И пока Анастасия Волочкова отстаивает эрмитажные потолки в Санкт-Петербурге, в Москве кассационный суд отклонил ее жалобу к Большому театру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Волочкова честно рассказала о проблемах с деньгами и законом.