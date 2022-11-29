«Никогда не рожу»: Регина Тодоренко рассказала о проблемах со здоровьем
Регина Тодоренко рассказала о серьезном заболевании позвоночника, мешавшем ей родить
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Телеведущая уже родила двоих детей, несмотря на неутешительный диагноз, и собирается рожать третьего ребенка.
Регина Тодоренко, недавно родившая второго ребенка, быстро пришла в форму. Фотографиями в купальнике она поделилась в своем блоге, признавшись, что долгое время скрывала фигуру из-за комплексов.
«Эта девушка родила четыре месяца назад. И сегодня я собой горжусь!» — подписала Регина фотографию.
Она призналась, что из-за сколиоза и витилиго много лет не позволяла себе надевать вещи с открытой спиной и чувствовала себя некомфортно перед камерой в купальнике. Но поклонники стали под фотографиями звезды восхищаться ее спиной, чем придали Тодоренко уверенности.
«Теперь я отношусь к сколиозу не как к болезни, а как к особенности тела, ведь именно эта особенность сформировала меня как личность», — призналась девушка.
Регина рассказала, что врач в одном из роддомов заявил, что с такой спиной она никогда не сможет родить.
«Да будь ты счастлив, доктор. Дважды естественные роды, в которых я сама себя обезболивала», — написала Тодоренко.
Вместе с мужем Владом Топаловым телеведущая воспитывает двух сыновей — трехлетнего Михаила и четырехмесячного Мирослава.
Ранее 5-tv.ru писал, что Регина Тодоренко заявила о планах родить третьего ребенка.