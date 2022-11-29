Не виноватая я: российских женщин начали оправдывать в делах о самообороне

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Жительнице Оренбургской области грозило уголовное наказание за ножевое ранение супруга, но в дело вмешался суд кассационной инстанции.

Шестой кассационный суд оправдал жительницу Оренбурга, которая нанесла ножевое ранение своему супругу во время бытовой ссоры. В действиях женщины не увидели состава преступления, так как в сложившейся ситуации ей ничего не оставалось, кроме защиты. Данный прецедент имеет большое значение в судебной практике, отмечает «Российская газета» — наконец на деле начинают применять установки Верховного суда.

Как сообщается на сайте суда в Telegram-канале, обвинительный приговор в отношении оренбурженки был вынесен в апреле этого года, а в августе апелляционная коллегия Оренбургского областного суда оставила его без изменения — обе инстанции сочли действия умышленными и совершенными с превышением пределов допустимой обороны. Обвиняемой грозило до десяти месяцев лишения свободы.

Однако кассационная инстанция с предыдущими не согласилась: обидчик удерживал потерпевшую за горло, женщина начала задыхаться и могла умереть. В результате ей пришлось взять в руки кухонный нож и обороняться. И на это у нее, в соответствии с постановлением Пленума Верховного суда, было полное право.

«При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу», — ссылается суд на документ.

Но данные положения нижестоящие инстанции не учли, соответственно, в действиях оренбурженки никакого состава преступления нет — она всего лишь защищала жизнь и здоровье, пришли к выводу в суде.

«Наконец-то правовые позиции Верховного суда России закрепляются в практике нижестоящих инстанций. Судьи на местах постепенно отходят от прежних жестких подходов. Хотя изменения в головах, конечно, проходят не так быстро и не так просто. Но если раньше поправлять в подобных случаях приходилось Верховному суду России, то теперь уже кассационные инстанции начинают отменять несправедливые приговоры в делах о самообороне», — цитирует «Российская газета» члена Ассоциации юристов России, адвоката Вячеслав Голенева.

К слову, по данным издания, с 2017 по 2021 годы за убийство при превышении пределов необходимой обороны в России ежегодно выносились обвинительные заключения в отношении 200 лиц. Так, в прошлом году было осуждено за убийство 255 человек, за причинение тяжкого вреда здоровью — свыше 400. Все эти люди действовали в целях самозащиты.

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