Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко; ВКонтакте / bredikhinav; 5-tv.ru

Теперь Незалежная ничем не отличается от стран ЕС, которые вынуждены следовать чужим указаниям.

Ни одно государство в Европейском союзе не может быть полностью самостоятельным, потому что все члены ЕС делегируют часть своего политического суверенитета вышестоящему органу Еврокомиссии. Об этом заявил политолог Антон Бредихин, отвечая на вопрос о лишении независимости каждого государства со стороны Евросоюза.

«Германия, Франция или какая-либо другая страна ЕС не является суверенной. Это факты, это декларировано документами союза», — объяснил эксперт в беседе с 5-tv.ru.

По словам Бредихина, с Украиной приключилась похожая история. Страна потеряла свою независимость еще с появления Евромайдана. Это обусловлено тем, что тогда основная часть властных функций Незалежной была передана в США, а впоследствии частично делегирована Великобританией.

«В данном случае Украина лишена той суверенности и не выступает непосредственным автором на международной арене. Поэтому говоря о том, кто суверенен, кто нет, стоит учитывать все договора, обязательства, все национальные институты, которые имеют реальную власть и реальное управление над той или иной страной», — отметил политолог.

Несмотря на то, что Киев так и не вступил в Евросоюз, по итогам Евромайдана основная часть власти передана в адрес Вашингтона. Сейчас положение Украины мало отличается от стран в ЕС, которые вынуждены выполнять чужие указания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кого США назначат вместо нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.