Юмор и уверенность: как должна вести себя женщина, чтобы мужчина от нее не ушел

Женщина должна быть уверенной в себе, чтобы мужчина от нее не ушел

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Нужно ли становиться для представителя сильного пола идеальной во всем?

Если женщина поняла, что встретила мужчину своей мечты, она не захочет отпускать его от себя. Но как расположить к себе кавалера так, чтобы он остался с ней на долгие годы?

Не удерживать возле себя

Мужчине, как и любому человеку, в отношениях нужна свобода. Он хочет знать, что женщина не будет загонять его в какие-то рамки. Представитель сильного пола будет тянуться к любимой, если он поймет, что она не сосредотачивает на нем свою жизнь. Об этом пишет Сибкрай.ru.

Уверенность в себе

У каждого есть свои недостатки, но женщине не стоит на них фокусироваться. Она должна верить в свою привлекательность, и тогда красавица сможет притягивать мужчин, словно магнит. Но важно не переборщить с этим: можно ухаживать за собой, но не стоит постоянно крутиться перед зеркалом в попытке найти у себя изъяны. Зацикленные на внешности отталкивают мужчин.

Мужчина не должен быть удовлетворенным на 100%

Женщине стоит иногда мужчине говорить «нет», чтобы его заинтересовать. Не отвечайте часто на сообщения своего ухажера и не звоните ему, когда он занят. Мужчина хочет завоевать свою возлюбленную, поэтому она должна быть немного недоступной для него.

Чувство юмора

Это очень важный аспект в отношениях. Не нужно постоянно шутить, но важно уметь посмеяться над собой или рассказать интересную историю, которая увлечет собеседника.

Не быть мамой

Мужчина хочет встречаться с самодостаточной женщиной, которая будет ему равной. Если женщина будет вести себя предсказуемо, решит постоянно проверять своего возлюбленного, то он может сбежать из этих отношений. Также не стоит излишне опекать партнера, словно его мама вселилась в ваше тело.

Не воспринимайте партнера как отца

Не садитесь на шею своему мужчине. Каждая женщина хочет найти себе серьезного партнера, но это не значит, что она тут же должна опускать руки рядом с успешным человеком. Она должна стремиться к чему-то, а не делать, чтобы ее капризами потакали.

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