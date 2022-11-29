Путин призвал российских судей не забывать о правах и свободах своих граждан

Владимир Путин заявил, что права и свободны россиян должны быть незыблемы

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Вызовы и угрозы, с которыми сталкивается сейчас Россия, не могут служить оправданием для поверхностных разбирательств и следственных действий.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что права и свободы российских граждан должны быть незыблемы. Об этом он сообщил во время своего выступления на Всероссийском съезде судей.

«Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы», — заявил глава государства.

Путин попросил не забывать российских судей об этом.

Также, по словам президента России, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается сейчас наша страна, не могут служить оправданием для поверхностных разбирательств и следственных действий.

Владимир Путин отметил, что от профессиональных и личных качеств судей зависят судьбы людей.

Напомним, сегодня, 29 ноября, Владимир Путин принимает участие в Х Всероссийском съезде судей. В этом году отмечается 100-летие Верховного суда России.

Ранее 5-tv.ru объяснил «феномен Путина». Для Владимира Путина ключевым двигателем является поддержка народа. Опираясь на нее, глава государства формирует решения и строит свою работу. А вот безграничное доверие граждан к президенту России Владимиру Путину показывает, что его деятельность эффективна как никогда.