Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Два предыдущих брака артиста распались из-за рукоприкладства артиста и проблем с алкоголем.

Новые отношения Марата Башарова, скорее всего, снова не выдержат испытания — все закончится скандалом и рукоприкладством. В этом уверена психолог Ольга Пропубертат, поделившаяся своим мнением в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Эксперт напомнила, что артист был женат уже трижды, и в каждом браке всплывали интересные подробности — измены, побои, алкоголь. Все это говорит о том, считает собеседница, что, меняя избранниц как новые перчатки, артист не меняет себя. В этом и есть главная проблема звезды фильма «Граница. Таежный роман».

«У него за спиной три официальных брака, и в каждом из них есть формулировки — изменял, поднимал руку на своих избранниц. Это происходит, когда сам мужчина не вкладывается в понятие, кто он такой в этой жизни, насколько он умен, насколько он красив, насколько силен. А такой человек, как Марат Шаров — публичная личность. Он — талантливая публичная личность. И это проблема, потому что начинается некое такое раздвоение личности», — объясняет психолог.

То есть, добавляет она, у актера возникает неясность, почему эта женщина с ним — из-за славы или истинных чувств. Психолог называет такую ситуацию вакуумом, в который каждый раз, как в ловушку, попадает новая пассия знаменитости.

«Начинается как будто втягивание человека внутрь себя. И здесь начинается классическая беда наших русских женщин, которая терпела, думала, он образуется, ведь они так и говорят. <…> Мне жаль, что мы так верим в то, что вот именно со мной он станет другим. Но ни одна женщина, которая будет рядом с Маратом, не сможет изменить его отношение к самому себе», — полагает эксперт.

Из каждой, отмечает она, артист будет высасывать по максимуму доказательств на тему, кто я такой, за что меня любят и требовать от избранницы невозможного.

«Он будет максимально требовать от нее. Чтобы она совпадала с его требованиями, с его хотелками, с его желаниями, и, если чуть-чуть не совпадает, вот здесь он будет готов идти до конца, в том числе с физическими наказаниями, в том числе с ударами по человеку, потому что он настолько глубоко не может позволить вот этой внутренней и внешней картинке вообще как-то вот проявиться», — объясняет собеседница.

Таким образом, полагать, что сейчас артист на правильном пути — преждевременно. А его появление на спектакле в компании новой избранницы — не более чем картинка. И не для общества, обращает внимание собеседница, а для себя.

«Мы можем сколько угодно анализировать поведение Марата со стороны, мы можем замечать его где-то спрятанный взгляд, либо излишне хамский взгляд, где-то его прям такое демонстративное поведение рядом с женщиной, где-то наоборот отстраненность, но все это, скорее, спектакль», — добавила она.

В заключение психолог выразила сожаление, что актер снова движется в тупик. По ее мнению, начать новую жизнь знаменитость по-настоящему сможет лишь благодаря большой работе над собой, и без психолога тут не обойтись.

«Мне бы хотелось, чтобы Марат дошел бы до профессиональной психологической помощи и научился бы вот этот вакуум внутренний закрывать сам, чтобы он сам с собой подружился, и тогда его женщины будут в безопасности», — пояснила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем знаменита новая пассия Марата Башарова Ася Борисова.