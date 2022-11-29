«Драться не придется»: кому Наталья Гулькина оставила наследство

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Кому же достанется наследство знаменитости?

Певица Наталья Гулькина заявила, что написала завещание. По словам артистки, у нее сейчас ничего нет.

«У меня ничего нет. Все, что было, я уже давно отписала детям — оставила завещание», — сказала она, пишет dni.ru.

По словам артистки, она составила этот документ еще десять лет назад. Она отметила, что никто не застрахован от смерти, и, садясь в любой транспорт, нет никаких гарантий, что ты доедешь до места.

Гулькина добавила, что отписала сыну и дочке по квартире. Таким образом, всем достанется поровну и «драться не придется».

Наталья Гулькина — советская и российская эстрадная певица, бывшая солистка культовых советско-российских групп «Мираж» и «Звезды». В первом коллективе Гулькина заняла место певицы Маргариты Суханкиной, которая приняла участие только в трех композициях, а затем захотела сделать оперную карьеру в «Большом театре». В 1988 году Гулькин покинула коллектив.

Как ранее писал 5-tv.ru, Наталья Гулькина призналась, что в жизни сделала огромное количество абортов, причем первый — в 16 лет.