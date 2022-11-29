НАТО рассматривает возможность передачи Украине истребителей МиГ-29 и F-16

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Решение продиктовано тем, что президент Незалежной Владимир Зеленский «часто умоляет Запад закрыть небо».

Лидеры НАТО вернулись к изучению идеи о предоставлении Украине советских истребителей МиГ-29 или американских F-16, от которой отказались в начале российской спецоперации. Об этом сообщает Bloomberg.

Решение продиктовано тем, что президент Украины Владимир Зеленский «часто умоляет Запад закрыть небо» над его страной, говорится в сообщении.

Кроме того, по данным агентства, Киев с большой долей вероятности получит «увеличенное количество» ракетных комплексов класса «воздух-поверхность». Речь идет о системах «Железный купол» совместной разработки США и Израиля и американских Patriot. Также, возможно, Украине передадут тактические истребители.

Тем временем киевский режим перешел от просьб к требованиям предоставить ему оружие. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico заявил, что странам НАТО необходимо срочно увеличить производство вооружений, если они хотят победы Незалежной на поле боя. По словам Кулебы, особенно страна нуждается в системах ПВО и танках. Но качество техники, которое Запад предлагает Украине, оставляет желать лучшего.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ломающаяся на Украине американская артиллерия стала проблемой для Пентагона.