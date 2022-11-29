«Пошла она»: Киркоров прилюдно обматерил Шукшину

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Какая черная кошка пробежала между артистами?

Певец Филипп Киркоров сыграл Ипполита из картины «Ирония судьбы, или с легким паром!» в ремейке телеканала ТНТ. Фильм под названием «Самоирония судьбы!» покажут в новогоднюю ночь.

Актриса Мария Шукшина в Telegram-канале раскритиковала его работу. Она назвала роль певца «приступом безвкусия».

«Какая гадость эта ваша заливная рыба!» — подытожила она свой пост известной фразой из фильма.

Киркоров, в свою очередь, обматерил артистку в разговоре с журналистами на новогоднем мероприятии.

«Да пошла она на ***, эта Шукшина. <…> Делать им нечего!» — приводит слова Киркорова dni.ru.

Он подчеркнул, что благодаря нему эти артисты становятся «десятками». Киркоров указал, что он их вспоминает только тогда, когда они вспоминают о нем.

Как ранее писал 5-tv.ru, на концерте Киркорова произошел конфуз. Артист не успел взять микрофон, когда зазвучали слова песни.