«Я хотел тяжелой жизни»: как Евгений Миронов шел к всенародной любви и славе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov

Актер и худрук Театра наций отмечает день рождения — 29 ноября ему исполнилось 56 лет. Рассказываем о самых интересных и судьбоносных моментах в жизни актера.

Евгений Миронов — один из самых выдающихся и востребованных российских актеров. На счету знаменитости — несколько десятков киноролей, огромное количество театральных работ и многочисленные награды, в том числе международного уровня. Знают, любят и ценят артиста и за его благотворительные проекты, правда, свои заслуги артист афишировать не любит, как и личную жизнь.

Но зритель не сомневается: Миронов — особенный человек и актер, не просто мастер перевоплощений — но глубоко и тонко чувствующий жизнь, умеющий выкладываться в профессии до последней капли, потому и каждая его роль западает в душу зрителю раз и навсегда. Если князь Мышкин — то только в его исполнении, да и в роли Достоевского после подачи Миронова сложно кого-то представить. И эта педантичность, настойчивость, трудоспособность, ум, открытость для зрителя с самой юности вели актера к поставленной цели. Ведь одним талантом мир не покорить.

«Надежда на то, что ты только талантлив и тебе повезет — это один из миллиона», — признался актер в одном из последних интервью Федору Бондарчуку.

Кодовое слово для Табакова

Широкую известность Миронов получил после исполнения главной роли в фильме режиссера «Любовь». Фото: Кадр из к/ф «Любовь», реж. Валерий Тодоровский, 1991 г.

Актерское ремесло Евгений Миронов полюбил еще с юных лет, хоть и сам он из обычной рабочей семьи: мама — сборщик елочных украшений, папа — водитель. Казалось бы, никакого намека на искусство. Но и обычные рабочие семьи в советское время находили время и на книги, и на кино, и на театр. Маленький Женя разделял интересы родителей плюс занимался в музыкальной школе и драмкружке — все это сделало свое дело. Окончив восемь классов, мальчик поступил в Саратовское театральное училище имени Ивана Слонова на курс Валентины Ермаковой, а первой его работой стала роль Ивана из повести «Иван» Владимира Богомолова. Через четыре года артист отправился покорять Москву.

В интервью Евгений признавался, что рассчитывал на помощь известного актера и режиссера Олега Табакова, ведь мастер тоже родом из Саратова, шла молва, что своих он в профессии не бросает. И вот однажды возле служебного входа во МХАТ стремительно проносится Олег Павлович, и Миронов в эти мгновения успевает произнести кодовое слово «Саратов».

«Он остановился, посмотрел на меня и сказал: ну и что? Я пробормотал какие-то жалкие слова вроде — вот, мол, самородок, возьмите, мол, и все такое. Он продиктовал свой телефон домашний и исчез», — рассказывал Миронов в интервью журналу «Театрал».

И хоть звезд после этого артист с неба не хватал, но слово все-таки сработало: Миронов успешно сдал экзамен в Школу-студию МХАТ, и через год уже блистал в табаковском спектакле «Билокси Блюз» по пьесе американского драматурга и сценариста Нила Саймона.

На все роли мастер

Одна из выдающихся ролей актера — князь Мышкин в картине «Идиот». Фото: Кадр из сериала «Идиот», реж. Владимир Бортко, 2003 г.

После школы-студии Евгений Миронов так и останется сотрудничать с Олегом Павловичем, выбрав его «Табакерку», несмотря на то, что параллельно ему сделали еще два заманчивых предложения: Олег Ефремов предлагал пойти во МХАТ, Владимир Портнов — в Театр на Малой Бронной. С того момента творческая жизнь артиста начинает бить ключом. Его мастерство покоряет не только российских режиссеров, но и зарубежных.

Так, в 94-м Миронову предложил роль в постановке «Орестея» по трагедии Эсхила немецкий режиссер Петер Штайн. Правда, в России семичасовой спектакль был встречен не с тем успехом, как в Европе. Но Штайн так вдохновился талантом актера, что через четыре года пригласил его на роль в «Гамлете» — без сомнения, на главную. Как рассказывает издание «Культура. РФ», режиссер перенес главное действие на боксерский ринг, а внутренние переживания Гамлета показал как бой с самим собой. После этой театральной работы Миронов вне сомнения становится ведущим театральным актером — и по признанию профессионального сообщества, и, конечно, главного цензора — зрителя.

Правда, Гамлет не так просто дастся знаменитости: после 25 спектаклей Миронов поедет лечить депрессию в пансионат.

Далее артист сыграет Ивана Карамазова по Достоевскому на сцене «Современника», а с 2000-го начнет сотрудничать с МХТ имени Чехова, который возглавит Табаков, и там будут роли и по гоголевским, и по пушкинским произведениям, и еще большое количество театральных работ и экспериментов. К примеру, в 2003-м актер поработает с очередным зарубежным режиссером — Эймунтасом Някрошюсом, сыграв в его постановке «Вишневый сад». После этого за артистом закрепится статус актера номер один на российской сцене, а в 2006-м его заслуги признают на государственном уровне, наградив званием «Народный артист РФ».

Мышкин навсегда

Евгений Миронов несколько раз возвращался к образам Достоевского в кино и театре. Фото: Кадр из сериала «Идиот», реж. Владимир Бортко, 2003 г.

Те, кто не следил за театральными работами Миронова в театре, познакомились с ним на экранах в конце 80-х. Сначала по картине «Жена керосинщика» Александра Кайдановского, через три года — фильму «Любовь» Валерия Тодоровского. Но многие оценят мастерство актера после выхода многосерийного фильма «Идиот» в 2003 году, в нем он исполнит самого князя Мышкина и так филигранно справится с ролью, что и спустя 20 лет героя Достоевского будут ассоциировать с образом, который подарил зрителю Миронов.

Кстати, в 2011 году артист снова вернется к Достоевскому и уже сыграет самого писателя. И снова блестяще. Все потому, что Миронов всегда изучает материал от и до. Чтобы вжиться в образ, он перечитал большинство произведений Федора Михайловича, ходил за впечатлениями в музеи, обращался к старому материалу, по которому уже ранее работал. Дело в том, признавался актер, что Достоевский весь состоит из своих героев. И это осложняло работу, добавляло ответственности.

«Играть и каждую секунду думать, что ты исполняешь роль гения, — это невыносимо. Как только я забывал про ответственность, то сразу погружался в проблемы человека, который любит, страдает, — и мне становилось легче», — рассказывал о работе над фильмом «Достоевский» Евгений Миронов.

Покорил зрителя своей работой артист и в другой многосерийной картине — «Апостол», блестяще вжившись в роль сельского учителя, оказавшегося братом-близнецом погибшего немецкого диверсанта. Не отрываясь от экрана, зритель поражался, какие трансформации переживает герой, как в артист одинаково успешно справляется сразу с двумя ролями — Павла и Петра Истоминых. Не менее успешно знаменитость вжился в образ вождя в сериалах «Демон революции» и «Ленин. Неизбежность», а также в роль крестителя Иона в картине «Сердце Пармы», побившей рекорд «Аватара» в прокате в 2022 году.

Легкие пути не нужны

В 2013-м артист снова «выстрелит» в исторической саге «Пепел», в 2014-м — в «Синдроме Петрушки», еще через три года на экраны выйдет картина «Время первых». И снова Миронов отдаст всю душу этой роли, сыграв легендарного Алексея Леонова, первым покорившего открытый космос. Актер не просто будет дотошно изучать сценарий, но и документы, а еще узнавать историю космонавтики из первых уст — сам Леонов много чего расскажет знаменитости из своей интересной биографии.

«Мы должны быть открытыми, должны учиться. Интересоваться… После того как я сыграл Леонова, я как будто на самом деле побывал в космосе. Он говорит: „Шарик-то маленький“, — поделился впечатлениями актер в программе Федора Бондарчука».

Открытость в профессии — один из главных приоритетов артиста и худрука «Театра наций. За это, признался он кинорежиссеру, некоторые из коллег его недолюбливают, а кто-то испытывает и более острые чувства.

«У меня есть коллеги, которые хотят меня закопать, и то направление которым я занимаюсь. А я занимаюсь театром в контексте мирового театрального искусства. То, что я открываю кастрюлю, в которой мы варимся и открываю всему миру, это некоторыми считается предательством, — сетует знаменитость.

Но это не так, уверяет он — мастерством, искусством делиться можно и нужно — это позволяет расти остальным, считает артист. Еще Миронов поддерживает идею полной свободы и для артистов, и режиссеров, которые сотрудничают с театром. Он и сам всегда ищет что-то новое, а еще любит «тяжелую жизнь».

«Я очень рано стал самостоятельным мальчиком. Уходить налево из театра Табакова… Мне было интересно делать то, что не умею. Грубо говоря, я хотел тяжелой жизни… Был Валера Фокин, Петр Штайн, потом был Никрошас — это все то, что я не умею. И я мечтал, чтобы в какой-то момент не только я, а артисты, которые мне очень нравятся, которые мои друзья, тоже бы имели такую возможность. Изначально тема и идея театра наций в том, что режиссеры разных школ, разных жанров, но высочайшего уровня, дают возможность познакомиться со своим миром, а может и поделиться миром с театральной русской школой. Я и мои коллеги дают абсолютную свободу молодым режиссерам, в которых я вижу талант. А талант — не пошлость», — пояснил Миронов.

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