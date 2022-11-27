Один в один: у тяжелобольного Андрея Губина нашелся внебрачный сын

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Несмотря на поразительное внешнее сходство, артист не признает отцовство и не хочет делать тест ДНК.

У артиста Андрея Губина, покинувшего сцену из-за серьезной болезни, нашелся внебрачный сын. Юноша рассказал свою историю на всю страну несколько лет назад в эфире федерального канала.

«Я не хотел в это верить, естественно, мой мир перевернулся», — признался Максим Кваснюк в эфире телешоу.

По его словам, мама была поклонницей Губина. Она пошла на концерт с подругой и каким-то образом прошла за кулисы, где и встретилась с кумиром.

«Был алкоголь, и вот вышла у них случайная связь, о которой она жалеет теперь или тогда пожалела», — рассказал юноша.

Несмотря на внешнее сходство, сам Губин отрицал отцовство.

«Я всегда вел себя чистоплотно, поэтому я спокоен», — заявил певец.

Действительно ли Максим является сыном артиста или просто захотел пиара — неизвестно. Делать ДНК-тест Губин наотрез отказался.

«Если захочешь, будем решать через суд», — предложил артист.

Кстати, Максим пошел по стопам названого отца и занялся музыкой. Сам Андрей Губин покинул сцену в 2010 году из-за сильнейших болей, которые вызваны лицевой прозопалгией. Отметим, что детей у 48-летнего певца нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сестра Андрея Губина подтвердила информацию о неизлечимой болезни певца.