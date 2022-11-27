«Последний концерт»: хореограф Дружинин предрек печальное будущее Пугачевой

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Хореографу поработал с певицей три года назад, готовя юбилейный концерт. Сейчас он бы вновь хотел пережить тот опыт. Но, вероятно всего, больше такого шанса не будет.

Хореограф Егор Дружинин не надеется на возвращение Аллы Пугачевой на сцену. Хотя он бы хотел вновь посотрудничать со знаменитостью. Ведь до сих пор помнит, как три года назад готовил юбилейное шоу певицы.

«Для кого я хотел сделать концерт? Бог его знает, может быть, имя этого артиста нельзя называть, но я назову — Алла Борисовна Пугачева. Мы сделали ее концерт. Возможно, он был последний у Примадонны», — сказал он в эфире музыкального телеканала.

Как известно, Пугачева вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным* в спешке стали собирать вещи вскоре после начала спецоперации РФ на Украине. Взяв все нужное и ценное, они умчали в Израиль, а позже пожили в латвии. Оттуда Галкин стал осуждать действия России. Певица же не один месяц держалась, молчала и не высказывалась на политические темы. Тем временем недовольство поведением шоумена среди россиян росло. Осенью Пугачева внезапно вернулась на Родину. Многие подумали, что навсегда. Но ошиблись.

В Москве певица отвела детей в школу, прогулялась по знакомым улочкам, встретилась с друзьями и через месяц вновь бросила все, уехав за границу с наследниками. Напоследок она назвала россиян рабами и холопами. Планирует ли Пугачева возвращение в Россию, доподлинно неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алла Довлатова отнеслась к отъезду Аллы Пугачевой.

— признан иноагентом в РФ.