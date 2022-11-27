Психолог Дианова раскрыла причину одиночества актрисы Настасьи Самбурской

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Актриса не скрывает — она созрела для семьи и рождения детей. И желает осуществить задуманное как можно скорее. Но каждый раз в очередных отношениях обжигается.

Причиной одиночества звезды сериала «Универ» Настасьи Самбурской и отсутствия семьи в 35 лет является сложное детство актрисы. К такому выводу пришла психолог Лина Дианова после недавнего откровенного интервью знаменитости.

Самбурская была в браке лишь раз. Супругом стал коллега по цеху Кирилл Дыцевич. Брак продлился недолго: спустя два месяца пара развелась. После развода у знаменитости были романы. О последнем из них стало известно в мае, когда Самбурская вышла в свет вместе со стоматологом Глебом Пекли. Тогда актриса роман не подтверждала, но уже в конце лета сообщила — ее сердце вновь свободно.

Самбурская снова отправилась на поиски мужа, но теперь с прицелом на создание семьи. По словам актрисы, она не видит в спутниках достойного кандидата. Но, как заметила специалист, низкая самооценка мешает Самбурской создать семью.

Актриса неоднократно признавалась, что ее детство не было радужным и красочным. Папа сидел в тюрьме, мама била. Такое отношение родителей к ребенку и породило низкую самооценку.

«Первым абьюзером в жизни Настасьи был ее отец: „Или ты делаешь, как я сказал, или тебе конец“. Вот место, где она беспомощный ребенок и ни на что не влияет», — объяснила Дианова в своей авторской программе на YouTube.

По словам психолога, разорвать этот круг неудач в личной жизни способен только квалифицированный специалист, путем проработки детских травм. Но Самбурская убеждена — она и сама неплохо разбирается в психологии, поэтому обращаться к терапии не намерена.

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