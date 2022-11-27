Главный медицинский советник Байдена ушел от ответа на вопрос о происхождении COVID

Фото, видео: www.globallookpress.com / Isai Hernandez; 5-tv.ru

Очевидно, что США есть что скрывать, и в Белом Доме очень не любят неудобные темы.

Республиканцы в Верхней палате, в Сенате, прямо говорят о лабораторном происхождении COVID. Не уточняют пока в чьей лаборатории мог произойти инцидент.

Но российскому Минобороны стало известно, и об этом сегодня ведомство сообщило, что буквально пару месяцев назад во вполне конкретном университете США проводились опасные эксперименты, цель которых вовсе не изучение существующих штаммов или поиск более эффективных лекарств против них. На свет появилась «смертельная химера».

«Так, в октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма омикрон и исходного „уханьского“ варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких. Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин», — сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

На этом брифинге в МО РФ представили на суд общественности огромный массив документов подтверждающий, что США заметно активизировали свою работу в области химического и бактериологического оружия. Сомнительные эксперименты в частных, никому не подконтрольных лабораториях, опыты на территории других стран и над гражданами других стран — в частности, военнослужащими ВСУ.

Россия публикует эти разведданные, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к проблеме, чтобы была возможность обсудить это на следующей неделе, на Девятой конференция государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Очевидно, что США есть что скрывать, и в Белом Доме очень не любят неудобные темы и вопросы. Самый главный из которых: откуда появился коронавирус?

— Доктор Фаучи, прокомментируйте вопрос про происхождение COVID!

— Сейчас не ваша очередь! Джереми, сейчас не твоя очередь!

— Да, но вопрос уже был задан и где как не на пресс-конференции его задать и кто как не доктор Фаучи может на него ответить!

— Я слышала вопрос.

— Пусть он просто ответит, какая разница, чья очередь!

— Я слышала вопрос! Но мы не будет делать так как вам удобно! Это неуважение к другим!

— Здесь нет неуважения, это интересует всех!

— Саймон, я все сказала, Саймон! Все! Следующий вопрос.

Доктор Фаучи, главный медицинский советник Джо Байдена, так и не ответил на скользкий вопрос. Он вообще уходит из большой политики. В Вашингтоне начинается передел портфелей после выборов.

А COVID никуда не делся — в Китае очередная вспышка. Власти продолжают политику нулевой терпимости к вирусу, закрывают на карантин целые заводы. На одном из них, кстати, собирали американские iPhone, и держат положенное время в изоляции, несмотря даже на волнения попавших под карантин работников.