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Глава региона рассказал о «мирном взаимодействии» со стороны представителей Североатлантического альянса.

О фактах нарушения государственной границы России военными беспилотниками НАТО заявил глава Псковской области Михаил Ведерников, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

«Были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотными летательными аппаратами», — рассказал губернатор на пленарном заседании третьего псковского медиафорума.

Это «мирное взаимодействие» цвело еще до начала СВО, считает Ведерников. Он добавил, что в настоящее время ситуация только усложнилась.

Глава региона отметил также, что два из трех государств, имеющих границу с Псковской областью, — Эстония и Латвия — являются членами Североатлантического Альянса.

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