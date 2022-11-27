В Псковской области заявили о попытках нарушении границы со стороны НАТО
Псковский губернатор Ведерников заявил о попытках беспилотников НАТО нарушить госграницу
Фото: © РИА Новости / Оксана Джадан
Глава региона рассказал о «мирном взаимодействии» со стороны представителей Североатлантического альянса.
О фактах нарушения государственной границы России военными беспилотниками НАТО заявил глава Псковской области Михаил Ведерников, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
«Были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотными летательными аппаратами», — рассказал губернатор на пленарном заседании третьего псковского медиафорума.
Это «мирное взаимодействие» цвело еще до начала СВО, считает Ведерников. Он добавил, что в настоящее время ситуация только усложнилась.
Глава региона отметил также, что два из трех государств, имеющих границу с Псковской областью, — Эстония и Латвия — являются членами Североатлантического Альянса.
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