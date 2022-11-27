Ущерб всем жильцам: чем может обернуться отказ ремонтировать стояк в доме

Фото: www.globallookpress.com / Libor Sojka

Квартира — частная собственность. Однако не все квадратные метры принадлежат хозяину по документам.

Отказавшийся пускать в свою частную собственность хозяин квартиры для ремонта труб и стояков может столкнуться с немалыми проблемами. Ведь не вся жилплощадь принадлежит собственнику.

Как пишет Сибкрай.ru, трубы и стояки являются общедомовым имуществом, поэтому отказ от замены стояка грозит существенными неприятностями и финансовыми затратами. Так, соседи жильца, который из принципа не хочет никого пускать в свое жилище, могут подать не него иск в суд. Дело они выиграют, и работники управляющей компании все равно попадут в помещение для осмотра. Подать заявление в суд может и сама управляющая компания.

Вместе с тем, если произойдет какая-либо авария и остальным жильцам будет нанесен ущерб, при официальном отказе упрямого владельца квартиры пускать в жилье, все расходы по ремонту понесет именно он. А также вынужден будет оплатить судебные затраты.

Однако в большинстве случаев вопрос удается решить полюбовно. Собственнику квартиры объясняют все последствия его упрямства пускать в жилье, и в результате находится компромисс. Но если владелец квартиры неизвестен, необходимо запросить выписку из ЕГРН, а дальше выслать ему уведомление о необходимости ремонтных работ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сервисы по ремонту техники наживаются на россиянах.