Бойцы добробатов РФ получили право на удостоверение ветерана боевых действий

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Так распорядился глава государства Владимир Путин.

На этой неделе президент подписал, одобренный ранее Госдумой РФ и Советом Федерации закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участников спецоперации.

Закон опубликован и уже вступил в силу. Это значит, что бойцы добробатов имеют право получить удостоверение ветерана или инвалида боевых действий, и пользоваться всеми положенными по закону льготами и мерами соцподдержки.

В их числе единовременные и ежемесячные выплаты, скидка в 50% на оплату ЖКХ, льготы по налогу на транспорт и недвижимость. Есть и другие меры поддержки. С начала спецоперации добровольцами стали более 15 000 человек.