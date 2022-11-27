Предельно личный диалог: о чем Путин говорил с матерями российских военных

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

В преддверии Дня Матери российский президент встретился в Кремле с матерями российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

В последнее воскресенье ноября в России отмечают день матери. Накануне этого праздника президент встретился с женщинами, чьи сыновья на передовой: были или продолжают воевать. На приеме их было семнадцать, женщин разных профессий, разных возрастов, разных народностей, разной судьбы. У одной сын был ранен, у другой получил звезду Героя, у третьей — погиб. Президент выслушал каждую из семнадцати. Они этого более чем заслуживают, как и каждая мать, которая дала стране самое дорогое, что у нее есть — своих детей.

Непростой, но очень важный разговор

Это был очень непростой разговор, но очень важный, именно сейчас. Все подробности у корреспондента Николая Иванова.

«Я — мама гвардии ефрейтора разведывательного подразделения», — рассказала президенту Елена Никульникова.

«Дед и два прадеда служили в Великую Отечественную, я тоже должен не подвести», — передала Владимиру Путину слова своего сына Суна Набиева.

«Глядя на отца, конечно, сыны не смогли сидеть дома. Это личный пример моего мужа», — поделилась Ирина Сумынина.

«Когда началась спецоперация, он с первых дней там. В апреле был награжден орденом Мужества», — рассказала о своем сыне Марина Бахилина.

«Как он сказал, уходил воевать и защищать нас от фашистских нелюдей, — поделилась Мария Костюк. — Пока я там, их здесь не будет. А здесь вы, моя жена, мой сын, поэтому мы с пацанами там».

«Девочки, знаете что, гордитесь своими сыновьями, вы воспитали настоящих героев!», — обратилась к собравшимся Нина Пшеничкина.

Каждая из них знает. Как и президент. Он через слово благодарит женщин за воспитание настоящих мужчин и сынов отечества. На встречу, посвященную Дню матери в Ново-Огарево приехали семнадцать матерей. Краснодар, Чечня, Тыва, Подмосковье, Хакасия и Тульская область: отовсюду. Каждой из них есть, что сказать. Никто из них не будет сглаживать углы или приукрашивать.

«Я и предложил эту встречу, потому что хотел послушать вас как бы из первых уст, что называется, услышать ваши оценку, у вас информация же тоже оттуда поступает, одно дело ко мне много информации, и из разных источников, но совсем другое дело это ваши оценки и мнения, и идеи, и предложения», — обратился к своим гостьям российский лидер Владимир Путин.

«Постараюсь сделать так, чтобы по-максимуму все из того, о чем будем говорить было учтено и использовано в реальной жизни», — сказал президент.

Суна Набиева из дагестанского Каспийска взяла слово первой. Ее сын в зоне СВО с первых дней. У него — Героя России — одна единственная просьба.

«Когда он узнал, что я еду на встречу с вами, просил передать привет от всех своих ребят и сказать, что все, что от них требуется, они выполнят», — рассказала мать российского военнослужащего Суна Набиева.

Неудивительно, что каждая из них понимает почему началась спецоперация. Мама Константина — героя из новой российской республики — Луганской, рассказывает, что они очень долго ждали восстановления исторической справедливости — воссоединения. Ее сын не смог увидеть это своими глазами — погиб, защищая родной город. Президент впервые признается, что многих жертв действительно можно было избежать.

«Нина Петровна, во-первых, что касается 2014 года. Задним числом мы все умные, конечно, но исходили из того, что, может быть, удастся договориться, и Луганск, Донецк как-то в рамках договоренностей — Минских договоренностей, о которых Вы наверняка знаете, все-таки смогут как-то воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли. Но мы же не чувствовали до конца настроение людей, до конца невозможно было понять, что там происходит. Но теперь, наверное, стало очевидным, что это воссоединение должно было бы произойти раньше. Может быть, и не было бы столько потерь и среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей под обстрелами и так далее», — сказал Владимир Путин.

Нина Петровна после гибели сына не опустила руки: все эти годы она помогает семьям военнослужащих.

Ирина Сумынина из Краснодара, у которой Родину защищают муж и двое сыновей, рассказывает о проблемах с обмундированием. Елена Никульникова из Тульской области предлагает уделять больше внимания поставкам квадрокоптеров на передовую.

«Мы об этом знаем, мы над этим работаем, и промышленность над этим работает», — ответил глава государства.

«В отличие от тех, с кем нам приходится иметь дело, а в этом смысле нам приходится воевать не с ними, а с теми, кто им все поставляет и платит, использует их как пушечное мясо на самом деле. Это без всякого преувеличения, там с потерями не считаются, вообще не считаются. Там совсем другая моральная атмосфера. Это лишний раз подтверждает, что мы имеем дело с неонацистским режимом — без всякого преувеличения», — высказался президент.

Марину Бахилину из Якутии, у которой двое из троих сыновей ежедневно имеют дело с неонацистами, волнует понятный каждой маме нашей страны вопрос, своего рода — хрестоматийный.

«Единственное, ну так, редко, конечно, переписываемся, на что он жалуется — питание, нет горячего питания. Очень многие матери желают пойти помогать: кто-то санитаркой, кто-то поваром. Ничего такого зазорного нет», — сказала Марина Бахилина.



«Спасибо Вам за готовность принять участие в боевой работе ваших ребят. Но мне кажется, что сначала соответствующие ведомства в Министерстве (обороны, — прим. ред.) должны навести там порядок», — ответил президент.

На этой встречи каждое слово — важно. Вот Мария Костюк предлагает уже сейчас озаботится созданием памятных мест, посвященных героям.

«Какие-то скверы памяти, места памяти, называть арт-объекты в честь наших героев, разбивать парки и не слушать тех, кто сегодня везде пишет и говорит: когда все закончится — тогда. Почему? Мы, что, стесняемся своих героев?», — спросила Мария Костюк.

Какой ценой куется победа, знает Олеся Шигина — профессиональных документалист, уже дважды ездила на Донбасс.

«Всамое пекло на передовую. Сняла два фильма: „Про отважных“ и „Абсолютную жизнь“», — рассказала Олеся Шигина.

«Мне рассказал дагестанец, как они втроем, раненые, в окопе молились на трех языках — чеченец, дагестанец и русский», — рассказала Олеся Шигина.

«И первый фильм у меня сложился об ополченцах, об этих людях, которые восемь лет уже там стоят на рубежах. (Обращаясь к Н. Пшеничкиной) О Вашем сыне. Конечно, это герои», — высказалась Олеся Шигина.

Задумала еще три фильма и просит всего лишь содействия — чтобы Минобороны пустили еще поработать. И Минкульт помог показать как можно большему числу людей правду о происходящем там.

«Что касается содействия Министерства обороны, помощь Вам будет обеспечена», — пообещал президент.

«Министерство культуры тоже подключится. Министр (культуры Ольга Любимова, — прим. ред.) — женщина тоже патриотических убеждений, взглядов, очень деятельная молодая женщина, опытная уже. Я с ней тоже поговорю, подключим», — сказал Владимир Путин.

Чтобы страна знала в лицо таких, как сыновья Жарадат Агуевой из Чечни. Двое из них уже дважды отправлялись в зону СВО. Один из них командир батальона, Исмаил, даже раненый — на костылях — продолжает нести службу. Третий сын тоже рвется к братьям.

«У меня два внука тоже там находятся. И еще с нашей фамилией мужа родственники, племянники, двоюродный брат, еще четыре наших однофамильца, Агуевы, там их много», — перечислила Жарадат Агуева.

«Жарадат Хожаевна, Вы третьему сыну скажите, что приказ Верховного Главнокомандующего — оставаться дома. Пусть он контролирует ситуацию в семье», — сказал президент.

Психологическая помощь и реабилитация солдат, поддержка их родных: к некоторым темам возвращались несколько раз, и каждый раз обсуждали максимально детально, чтобы поддержка государства была максимально эффективной.

«Самая главная поддержка — это ваша позиция, и то, как, я не буду бояться здесь никаких громких слов, вы жили до сих пор, и то, как вы воспитали своих ребят. Это главная основа и фундамент существования России», — заявил глава государства.

Несколько часов искреннего, откровенного, и предельного личного диалога о самом дорогом на свете — о детях — и как будто новый прилив энергии. Специально на финал — экскурсия по Кремлю.

Их сыновья прямо сейчас защищают Россию и наше будущее. Контрактники, добровольцы, мобилизованные. Они — герои. А мужество, патриотизм — это то, что воспитывается именно в семье.

Они фотографируются с Царь-Колоколом и Царь-пушкой. В парадных залах Большого Кремлевского дворца. У Жарадат Агуевой после встречи телефон буквально разрывается. Звонят родные. Говорят, увидели по телевизору. Но в Андреевском зале — телефон в сторону.

Жарадат бодрится. А сама ни на секунду не перестает переживать за сыновей и внуков, которые сейчас там.

«Сейчас сыновья духом держат. Все неприятно, вся злоба, при детях никогда, отдельно сама себя успокою. Но конечно трудно», — поделилась Жарадат Агуева.

Как бы ни было трудно, каждая из них, как и тысячи матерей по всей стране, продолжат помогать и поддерживать своих и чужих детей, которые служат сейчас ради всех. А страна не оставит без поддержки этих удивительных женщин.