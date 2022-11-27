«Мертвый лучше живого»: политолог считает, что Зеленский затеял смертельную игру

Фото, видео: Presidential Office of Ukraine / ТАСС; © РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru

Вопрос о замене президента Украины на Западе окончательно решен.

Президент Украины Владимир Зеленский воспринимается своими кураторами на Западе как битая карта, которую надо сбросить с игрового стола, чтобы не мешала эффективному разыгрыванию партии. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог и журналист Юрий Светов.

«Похоже, что история с ракетами в Польше показала, что надо быстрее избавляться от него, пока он не втянул в какую-то еще более гнусную историю», — отметил эксперт.

Он напомнил, как Зеленский продолжал утверждать, что упавшая на территории Польши ракета была российской, тогда как даже США, НАТО и Евросоюз официально признали, что она была украинской. Это, по мнению политолога, стало последней каплей в чаше терпения покровителей Зеленского на Западе, и теперь вопрос о его отставке окончательно решен. Вопрос только в том, кем его заменить.

«Зеленский уже играет в игру смертельную. Он уже в такой ситуации, когда возникает понимание, что мертвый Зеленский гораздо лучше, чем живой. Вот этим он рискует», — подчеркнул Светов.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, кто, по его мнению, кроме Валерия Залужного, может сменить Владимира Зеленского на посту президента Украины.