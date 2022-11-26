Троих людей в Подмосковье по время застолья мог убить 14-летний подросток

Троих человек в Подмосковье мог зарезать подросток — МВД РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

Участник рокового застолья, как и его приятели, вел асоциальный образ жизни, считают правоохранители.

Стали известны новые подробности убийства трех человек в Подмосковье. Теперь в совершении преступления подозревается 14-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Все собранные материалы уже переданы в следственные органы», — заявили в ведомстве.

Согласно информации, житель поселка Красная Пойма городского округа Луховицы жестоко расправился с тремя собутыльниками — двумя мужчинами в возрасте 61 года и 42 лет и 35-летней женщиной. Тела убитых с множественными колото-резаными и рубленными ранами были найдены на месте преступления.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. С подозреваемым проводится комплекс следственных действий, выясняются детали и причины поножовщины. Предположительно, причиной конфликта стал повод для сбора — бутылка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правоохранители быстро вышли на след предполагаемого виновника тройного убийства. При задержании он не оказывал сопротивления.