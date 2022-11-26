Певица Алекса внесла свекровь в «черный список» и запретила видеть внучку

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

Женщина не понимает, что происходит. Она надеется в ближайшее время увидеть малышку.

Певица Алекса занесла свою свекровь Лилию Соловьеву в черный список во всех социальных сетях и не дает ей видеться с внучкой. Об этом пишет StarHit.ru.

«Прошло уже более полугода, как я не видела и не слышала свою внучку, любимую бусинку, мою кровиночку. Я знаю, что придет время и Адрианочка обязательно приедет к бабушке в гости. Мы будем пить чай, есть бабушкины блины или сырники», — цитирует издание Лилию Соловьеву.

Тем не менее она прекрасно ладит с бывшей избранницей своего сына Вячеслава Дайчева — Сашей Сивковой. Хотя ее сын бросил беременную Сашу ради Алексы.

Напомним, что бывшая участница «Фабрики звезд» Алекса родила от Дайчева в апреле этого года дочку. Сама артистка много раз признавалась, что искренне счастлива в браке с супругом и хотела бы родить от него еще одного ребенка.

Ранее 5-tv.ru привел слова эксперта, который объяснил, чем грозит экстремальная худоба Алексы.