Продюсер Лавров оценил шансы Хаматовой «прижиться» в Латвии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan; 5-tv.ru

Эксперт объяснил, что может выдать иностранца на чужбине.

Актриса Чулпан Хаматова выступила на латышском языке. Продюсер Сергей Лавров в беседе с 5-tv.ru оценил перспективы актрисы стать «своей» в Латвии. Эксперт объяснил, смогут ли сбежавшие из России артисты мимикрировать под местных, если будут говорить на их языке и соблюдать их традиции.

Лавров считает, гениальные артисты нередко теряют голову, а Чулпан Хаматову он считает именно гениальной. Поведение знаменитости продюсер назвал «плевком» русскому зрителю, который долгие годы дарил ей любовь и признательность.

«Она произносит клятву на латышском языке. Бред полный. Честно говорю, стыдно за нее. Она бы еще китайский выучила», — с досадой заявил эксперт.

По словам продюсера, Хаматова не сможет прижиться в Латвии. Он подчеркнул, что людям сложно в идеале выучить чужой для себя язык, а местные всегда определят чужака по акценту.

«Ты не выучишь иностранный язык, если ты не родился в этой стране, если у тебя мама и папа не говорили на этом языке <…> Когда ты говоришь с акцентом, ты всегда будешь чужой для них, чужой», — объяснил Сергей Лавров.

Продюсер добавил, что у артистов есть преимущество перед обычными людьми — они умеют примерять на себя чужие роли. Однако, по его мнению, Хаматова никогда не сможет состояться за границей. В то же время, она потеряла все, что у нее было в России.

Ранее 5-tv.ru писал, что сбежавшую из РФ Чулпан Хаматову признали актрисой года в Латвии.