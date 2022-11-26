Фото: РИА Новости / Денис Абрамов

В Минобороны России раскрыли ужасающие факты о том, что творят «партнеры» Незалежной в этой же стране на самом деле.

Американские спецслужбы продолжают издеваться над военными на Украине. Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, Пентагон отдал распоряжение проводить на служащих испытания токсичных веществ. Вот только эту неприглядную правду всеми силами стараются скрыть.

«Особую обеспокоенность вызывает проведение под контролем министерством обороны США испытаний возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на украинских военнослужащих и душевнобольных, являющихся одной из наиболее незащищенных категорий граждан», — подчеркнул Кириллов.

Представитель Минобороны также добавил, что Пентагон в своих интересах реализует разного рода биологические программы. В числе прочего, удалось установить, что опыты проводились в непосредственной близости от российских границ, велась и разработка компонентом биологического оружия.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России предотвратила атаки боевиков ВСУ на донецком и южно-донецком направлениях.